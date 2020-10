Quartararo s'imposa al dolor per esgarrapar la «pole» a Maverick Viñales

Fabio Quartararo va passar literalment de la clínica del circuit, després de patir una forta caiguda als tercers entrenaments lliures, a la pole per al Gran Premi d'Aragó de MotoGP. El francès va disputar l'última sessió lliure gairebé amb total normalitat, amb lògiques precaucions, però que no li van impedir atrapar el rosinc Maverick Viñales, qui s'ho va prendre amb molta calma i sortirà segon.

Viñales, que no va dominar totes les sessions lliures per cedir terreny als seus rivals en la tanda oficial, va preparar una volta llançada a la seva segona sortida de la Q2 i al primer intent es va posar líder amb 1.47.125, seguit per Quartararo, que a la seva última volta va aconseguir batre el de Roses per establir una volta ràpida d'1.47.076, 46 mil·lèsimes de segon més ràpid que Viñales. Després de demostrar tenir les idees clares, el pilot gironí «anirà a per totes» avui al circuit Motorland d'Alcanyís.

La tercera plaça de la primera línia va ser per a Cal Crutchlow, amb Morbidelli, Miller i Joan Mir a la segona línia i Taakaki Nakagami a la tercera al costat de Danilo Petrucci i Aleix Espargaró. El seu germà Pol va acabar a la quarta amb Àlex Rins i Àlex Márquez.



Arenas sortirà tercer Moto3

Per la seva part, Albert Arenas va aconseguir la tercera posició en una jornada favorable a Raúl Fernández, que va aconseguir la seva quarta pole de la temporada. L'italià Celestino Vietti va acabar segon.