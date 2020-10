Albert Cabró: «Tenim les ganes de fer-ho igual o millor que la temporada passada»

Com afronta la segona temporada del projecte a Peralada?

Comencem amb molta il·lusió gràcies a la continuïtat del projecte que vam començar el curs passat amb Nitus Santos. Hem renovat mitja plantilla i estem molt contents amb les incorporacions que hem fet. A títol personal, amb un any més d'experiència respecte a l'inici del curs passat.

No és el mateix entrenador que va començar l'any passat?

Un va creixent i aprenent. Està clar que tampoc sóc el mateix que fa quatre temporades. Ara sumo un any a Tercera i també és veritat que comencem amb un format completament diferent, però el dia a dia amb els futbolistes i la competició serà el mateix.

Tampoc és el mateix equip després d'algunes baixes importants. Han estat inevitables?

Sí. Els jugadors que han sortit han tingut ofertes econòmiques més importants i me n'alegro per ells. Sobretot, estic molt content amb la majoria que s'ha quedat i vol créixer amb nosaltres en aquest projecte.

Aquest any s'aposta per joventut i talent. Satisfet amb la plantilla?

Sí. Mantenim l'experiència de la temporada passada amb jugadors com Ritxi, Romero o Josu, i les incorporacions són jugadors que volen créixer aquí amb nosaltres i que volen fer un salt de categoria. Estic molt satisfet amb els meus jugadors.

Com valora la pretemporada de l'equip?

Ha estat una pretemporada estranya. Veníem de molts mesos sense entrenar i estic molt content de com ha acabat anant tot. L'equip ha rendit molt bé en els partits, interioritzen bé els conceptes i penso que estem preparats per afrontar la primera jornada amb les màximes condicions.

Comença la temporada casualment contra el Sants a domicili, igual que l'any passat. Amb ganes de corregir aquell resultat (4-2)?

Ara tenim l'experiència del que va passar la temporada passada. Els que ho vam viure en primera persona estem segurs que no ens passarà el mateix i anirem a Sants per guanyar.

Què opina del nou format de competició?

És un format que ens ha tocat viure. No sé fins a quin punt ens beneficia o perjudica. L'equip ha de començar com un coet i, amb vint jornades, ho afrontem com una segona volta de competició. Ara només pensem en com vam fer-ho la temporada passada, on teníem l'objectiu clar de ser campions de la segona volta. Anem amb la mateixa idea per poder aspirar a coses grans.

Confia en la regularitat del calendari?

Aquesta situació ja ens va fer moure la pretemporada com bé saps. A partir d'aquí, ens hem adaptat. El que està clar és que passaran coses i ens trobarem amb casos. Per sort no hem tingut cap cas a l'equip i el club intenta mantenir les màximes mesures per evitar qualsevol contagi. Si passa, estem pendents de la federació o les autoritats. Nosaltres intentarem gaudir de les vint jornades i veure on som quan acabi el calendari.

Tots vam quedar amb ganes de desempatar el derbi contra la Unió. Encara més derbis gironins aquest curs, com ho valora?

No només és el Peralada-Figueres, com més clubs gironins hi hagi a Tercera Divisió, millor. Tot seran derbis i els haurem de disputar amb aquest punt de motivació. És més especial el del Figueres per proximitat i jugadors que es mouen d'un club a un altre, però són tres punts més en joc.

Quins objectius es marca per aquesta temporada?

Competir setmana a setmana. Entrenarem i lluitarem per reviure el que vam fer el curs passat. Tenim les ganes de fer-ho igual o millor. La temporada passada vam acabar a les portes del Play-Off. L'equip anava en línia ascendent i comencem la temporada amb la màxima il·lusió per quedar el més amunt possible.