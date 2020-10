El Consell Esportiu de l'Alt Empordà reprèn l'Escola de Natació Comarcal

El Consell Esportiu de l'Alt Empordà torna a posar en marxa l'Escola de Natació Comarcal, que va dirigida a nens i nenes en edat escolar (de 3 a 12 anys).

Aquest any ho fa amb la novetat d'inscripció per períodes, que consta de vuit sessions cadascun d'aquest període i per tant permet el format de pagament fraccionat per períodes.

L'activitat es realitzarà a les piscines de Roses, TorreMirona i Figueres, i totes aquestes activitats es faran amb les mesures de seguretat i higiene per contenir el Covid.

Les inscripcions es varen obrir el passat dia 13 d'octubre i ja compta amb el 70% de les places ocupades.

La reunió informativa pels pares serà el dilluns dia 2 de novembre a les 19:30 h via telemàtica per tots aquells participants inscrits.

Per més informació es pot consultar la pàgina web del Consell Esportiu, www.cealtemporda.org