En una espècie de pretemporada abans de la pretemporada oficial, que començarà al voltant de l'1 de setembre, el Bàsquet Girona s'està entrenant aquests dies a Fontajau amb part dels jugadors de la plantilla amb què s'estrenarà el curs vinent a LEB Or. Amb Carles Marco treballen jugadors joves de la base, però també un veterà com Albert Sàbat, nous fitxatges com Pep Busquets o Dani Garcia i jugadors que continuen com Sevillano o Cosialls.