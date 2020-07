El Barça posa el punt i final a la Lliga amb una golejada a Vitòria

L'ambició de Leo Messi, que va signar dos gols i va batre el seu rècord d'assistències en una sola temporada, va proporcionar ahir cert consol al comiat de la Lliga del Barcelona, que va golejar a domicili l'Alabès (0- 5) per centrar-se, des de ja, en la Lliga de Campions, l'únic objectiu que li queda al conjunt de Quique Setién.

El Barcelona va deixar enrere la gran decepció de dijous passat, després de perdre tota opció per revalidar el títol, i va aprofitar la falta de tensió d'un adversari amb els deures fets per aconseguir una golejada i alimentar la seva autoestima. En un partit jugat amb moltíssima calor, amb una temperatura superior als 30 graus, el conjunt blaugrana va superat clarament un Alabès apàtic. Els de Quique Setién van realitzar una autèntica exhibició en una primera meitat en què van arribar a estavellar fins a tres pilotes contra els pals de la porteria de Roberto i van marcar tres gols, obra d'Ansu Fati, Messi i Luis Suárez. A la segona van baixar el ritme com s'esperava, però tot i això van arrodonir la seva golejada amb dues dianes més. Messi va tancar el marcador abans que Semedo veiés porteria. La mala notícia va ser la lesió del central francès Clément Lenglet, que va haver de ser substituït als primers minuts del segon acte.