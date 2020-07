El complicat salt de la base a ser companya de Palau, Vasic o Gray

aia Palau, Sonja Vasic, Chelsea Gray, Adaora Elonu, Julia Reisingerova... i, abans, Núria Martínez, Marta Xargay, Noe Jordana, Gabby Williams, Ify Ibekwe, Vita Kuktiene, Allison Feaster, Charde Houston, Laura Antoja, Laura Camps... La llista de grans noms, d'estrelles, del bàsquet femení, que han passat, o encara hi continuen, per Fontajau en la darrera dècada és molt llarga. Jugadores que, amb independència de victòries o títols, un dels pòsits més importants que han deixat i deixaran a Girona és haver enganxat al bàsquet a molta gent que passava de llarg de l'esport femení. Veure una assistència de Laia Palau i Chelsea Gray, el físic de Núria Martínez i Gabby Willams o la classe de Sonja Vasic i Charde Houston són reclams per aconseguir dos grans objectius: portar cada cop més gent a Fontajau a veure els partits i que moltes nenes tinguin referents per seguir fent esport més enllà dels masculins que veuen per televisió.

El primer objectiu s'ha aconseguit de sobres, Fontajau és un dels pavellons amb més ambient d'Europa per veure bàsquet femení, i el segon també. Només cal veure com, sovint, després dels partits al pavelló gironí, moltes nenes, sovint equips sencers, s'esperen per fer-ser fotos amb Palau i companyia tot i que l'ajuntament ja no permet aquelles pacifiques «invasions» de la pista de Fontajau a la caça de selfies i autògrafs. Les jugadores de l'Uni s'han convertit en miralls, i a les comarques gironines hi continuen havent moltes fitxes de bàsquet base, però, per pura lògica esportiva, com millor ha estat l'equip de l'Spar Uni Girona més complicat ha estat veure jugadores gironines, jugadors de la base, arribant al primer equip. Debutar sí, però formar part del primer equip com ho van Marta Xargay, Eva Bou, Èlia Ros o, fa un parell d'anys, en una gran demostració de passió pel bàsquet combinant esport d'elit i feina, Laura Roig, ja és una altra cosa. La llista és curta, però des d'ahir té un nom més: Júlia Soler. La jugadora de Banyoles, que aquest agost farà 19 anys, tindrà fitxa del primer equip després que la darrera temporada, la seva primera com a sènior, ha combinat el Lliga Femenina-2 del GEiEG Un amb els entrenaments i alguns partits amb el bloc d'Èric Surís (va debutar en lliga contra Càceres i en Eurolliga davant Schio).

En el que «per mi és el millor fitxatge per a la propera temporada», segons escrivia el president del club Cayetano Pérez a les xarxes socials, Júlia Soler completa el joc exterior d'un equip que tindrà onze fitxes professionals: Laia Palau, Chelsea Gray, Frida Eldebrink, Paola Ferrari, Júlia Soler, Helena Oma, Sonja Vasic, Adaora Elonu, María Araújo i Julia Reisingerova, a l'espera d'una pivot pura per compartir la posició de «5» amb la txeca.

«En un temps on el màrqueting fa que les expectatives pels fitxatges a vegades semblin que siguin més importants que la mateixa competició, és un orgull poder anunciar que la Júlia Soler puja al primer equip», explicava ahir el director esportiu, Pere Puig, sobre una decisió que ha estat molt meditada per les dues parts, club i jugadora, davant els dubtes si, per al seu creixement com a jugadora, era millor continuar jugant al GEiEG, fer el salt al primer equip o marxar cedida a alguns dels equips de Lliga Femenina-2 o Femenina-1 que s'havien interessat per la màxima anotadora del Campionat d'Espanya júnior del 2019. «És una aposta arriscada, però tinc ganes de treballar per poder-hi estar bé», explica Júlia Soler, que veu el salt al primer equip com «un gran premi poder estar al cent per cent en la seva dinàmica, veure com treballen el dia a dia perquè podré aprendre molt».

«La Júlia és un producte de la casa, una jugadora amb la que ha treballat molta gent, és una jugadora amb molta qualitat i un bagatge molt exitós en categories de formació i, parlant amb ella, hem cregut que pugés al primer equip per continuar amb la seva formació», assegura Pere Puig que té l'esperança que Soler marqui un punt d'inflexió en l'arribada de jugadores gironines al primer equip. «Estem contents, esperem que la Júlia arreli i sigui una continuació del que van ser Marta Xargay, Eva Bou o Èlia Ros i que sigui un primer pas perquè continuïn arribant jugadores de la pedrera».