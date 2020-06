El Madrid assegura el triomf

El Madrid tampoc va fallar en la tornada a LaLliga. Els de Zidadine Zidane van imposar-se a l'Eibar (3-1) a l'estadi Alfredo Di Stéfano, que serà la nova casa del primer equip fins a final de temporada per les obres al Santiago Bernabéu. Amb la victòria, els madrilenys continuen la pugna pel títol que defensa el Barça amb dos punts més. Per contra, els de José Luis Mendilibar es mantenen encallats a prop de la zona de perill a només dos punts del descens.

Només començar el partit, el Madrid va anar per feina. Toni Kroos va avançar els locals amb un cacau a l'escaire de la porteria de Dimitrovic, en una acció validada pel VAR. Poc després, Sergio Ramos va treballar-se el segon amb una jugada que va néixer i va acabar a les seves botes. Amb el 2-0 al marcador, era Marcelo qui donaria la tranquil·litat al Madrid marcant el tercer gol abans del descans.

A la represa, l'Eibar va sortir amb les idees molt més clares en atac. Orellana era l'encarregat d'obrir per la banda i fer avançar l'equip cap a la porteria de Courtois. El porter belga va haver d'intervenir amb una bona mà per aturar un xut d'Edu Expósito. Tot i que al minut 60, no va poder evitar empassar-se el gol de Pedro Bigas que també va ser revisat pel VAR per possible fora de joc. Els de Mendilibar van fer un pas endavant fent patir al Madrid, que es posava en alerta per un mareig de Marcelo. Per sort, tot va quedar-se en un ensurt i el jugador va continuar jugant fins al xiulet final.