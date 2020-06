La titularitat de De Tomás contra l'Alabès serà dubte fins al final

L'entrenador de l'Espanyol, Abelardo Fernández, va dir ahir després de la sessió a la Ciutat Esportiva Dani Jarque que aquesta tarda (14.00, Movistar LaLiga), contra l'Alabès, l'equip afronta «un partit transcendental, molt important». Naldo, lesionat, i Diego López, sancionat, no han entrat a la llista de convocats. A més el davanter Raúl de Tomás té una tendinitis al genoll i la seva titularitat no és segura. La disponibilitat de l'atacant madrileny és una qüestió clau per a l'equip blanc-i-blau, cuer de Primera divisió.