Les dinàmiques oposades de Girona i Las Palmas d'abans de l'aturada

Pep Lluís Martí està convençut que de res servirà l'estat de forma dels equips en el moment de l'aturada de la competició per la crisi sanitària de la COVID-19. «Serà com començar una lliga de zero», deia aquesta setmana. La realitat és que els equips han tingut una preparació física justeta després de pràcticament dos mesos aturats i treballant a casa i és una incògnita saber com respondran les cames. Totes, tant les del Girona com les del Las Palmas, com les de la resta d'equips.

El pas de les setmanes ha fet que gairebé ningú se'n recordi de com arribaven els equips a aquesta jornada. El Girona havia empatat contra l'Albacete a casa, un resultat negatiu que, tanmateix, permetia allargar la ratxa d'imbatibilitat a 7 jornades. La sèrie dels de Martí era de 13 punts de 21 possibles gràcies a tres victòries (Fuenlabrada, Osca i Ponferradina) i quatre empats (Oviedo, Depor, Mirandés, Albacete).

El moment dels gironins no era dolent però tampoc n'hi havia per llançar coets. Per contra, sí que estava en crisi de resultats el Las Palmas. Els canaris s'havien situat a tocar pels play-offs abans de Nadal però s'havien desinflat amb una ratxa d'11 jornades sense guanyar. Un interval en què van sumar 7 empats i la resta van ser derrotes. L'última va ser especialment dolorosa amb un 4-0 al Molinón contra l'Sporting.