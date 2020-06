El Col·legi de Periodistes de Catalunya rebutja el protocol de La Lliga

El Col·legi de Periodistes de Catalunya s'ha mostrat "en total desacord" amb el protocol d'accés dels mitjans de comunicació en el retorn de la competició que va aprovar La Lliga, una decisió que, segons ha precisat en un comunicat, "suposa un atac al dret d'informació".

El protocol limita a quatre televisions sense drets, vuit fotògrafs, cinc ràdios i 6 redactors de premsa escrita la presència de mitjans de comunicació en el retorn de La Lliga a Primera i Segona per al tram final de temporada.

El Col·legi de Periodistes de Catalunya va reaccionar a aquesta decisió amb un comunicat en què "rebutja" el criteri de selecció de la patronal del futbol espanyol.

A més de mostrar-se contrari amb la limitació de mitjans als estadis, l'organització critica que en el cas de les ràdios "només es contempli la possibilitat d'entrar a una emissora 'd'àmbit regional o local', a més de tres cadenes estatals i Ràdio Nacional d'Espanya".

"El Col·legi considera que aquestes limitacions suposen un atac al dret d'informació i que no s'ajusten a les necessitats dels mitjans, especialment a Catalunya, amb una àmplia cobertura dels partits de Barcelona, Espanyol i Girona", puntualitza el comunicat.

Així mateix, l'organització defensa que tots els mitjans de comunicació que segueixen habitualment l'actualitat dels equips "haurien d'accedir a les instal·lacions esportives durant la celebració dels partits" de les competicions que es disputaran a porta tancada a causa del coronavirus.

A més, el comunicat insisteix que "l'amplitud dels espais que hi ha en un camp de futbol i la millora de la situació de la pandèmia" són factors que permeten que "sigui fàcilment aplicable l'accés de redactors, fotògrafs i tècnics audiovisuals".

"En moments com l'actual, i com fem en altres àmbits informatius, hem de demanar més que mai l'accés dels professionals de la informació per aconseguir que puguin fer la seva feina de la millor manera possible i garantir el dret a la informació que requereix qualsevol societat democràtica", assevera el comunicat.

Per això, l'organisme confia que la La Lliga "entengui aquest posicionament" i "rectifiqui la seva decisió" perquè tots els professionals puguin acudir als estadis.