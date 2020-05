El Futbol Base Vilobí recollirà aliments per a les famílies més necessitades

El Futbol Base Vilobí fa set anys que organitza un campionat diferent. Totes les seves categories disputen una sèrie de partits on el més important és recaptar aliments per les famílies més necessitades. L'edició d'enguany, la que en faria vuit, no es podrà disputar en condicions normals però els pares i mares promotors d'aquest campionat i del club ha decidit fer-hi alguna cosa. D'aquí neix «Fer un gran gol al Covid-19», que té l'objectiu de seguir recaptant aliments, però que aquesta vegada canvia els camps de futbol pels supermercats de la població: Caprabo, Novavenda i Agrobotiga El Forn. Allà es disposarà de diferents caixes que serviran per acumular tots aquells aliments que serviran per arribar a les famílies més vulnerables a través de l'Associació Onyar Solidari.

En les set edicions disputades fins are, el Futbol Base Vilobí ha reunit 11.645 quilos d'aliments i els organitzadors estan convençuts que la convocatòria per aquest 2020 (del 29 al 31 de maig) es repetirà l'èxit, encara que sigui en un format diferent.