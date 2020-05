Després que la comissió delegada de la FEB acordés la setmana passada que no hi hauria descensos de la Lliga EBA a Copa Catalunya, ara les federacions catalanes, aragonesa i balear han decidit que la conferència C del curs vinent passi a tenir tres grups de 12 equips cadascun. Això farà que augmenti en 8 equips el format d'aquesta temporada en què hi havia dos grups de 14 equips, enter els quals el Salt i el Quart.