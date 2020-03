El CG Puigcerdà disputarà la final pel títol de Lliga el mes de setembre

La Reial Federació Espanyola d'Esports de Gel ha decidit cancel·lar la competició de la present temporada, amb l'única excepció de les finals sèniors, tant masculina i femenina, que es traslladaran al setembre. Una decisió que afecta directament el Club Gel Puigcerdà, perquè el seu primer equip masculí, dirigit per Salva Barnola, s'havia classificat per la final del campionat després de superar el Barça Hockey Gel, campió de la lliga regular, a les semifinals. El rival, el Txuri Urdin. «És una llàstima no jugar ara perquè el nostre moment era òptim, però és per força major i ho entenem», explica Barnola.