El Figueres perd Pepu Soler per visitar el Manresa, un rival directe

El Figueres té l'oportunitat aquest migdia de fer un pas endavant al Nou Estadi del Congost (12.00 hores). Els de Javi Salamero enllacen quatre jornades seguides sense perdre, en les quals han sumat vuit punts dels 12 possibles, però retrobar-se amb la victòria és tot un repte davant d'un Manresa que ha tornat a reprendre la bona dinàmica gràcies a les dues victòries consecutives. És el primer cop de la temporada que ho aconsegueixen, encara que els manresans van tancar la primera volta a mitja taula amb 27 punts.

Per la seva part, els blanc-i-blaus són tretzens amb 26 punts. Que només hi hagi un punt de diferència entre ambdós equips serà un al·licient per als de Salamero, que voldran desfer-se d'un rival directe per escalar posicions a la classifició. Per al partit d'avui, el tècnic té les baixes d'Abel Fàbregas i Carles Coto, lesionats, i un dels pitxitxis, Pepu Soler, per sanció. Ivan Vidal, que també ha fet sis gols, assumirà la referència d'atac.