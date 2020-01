Comença l'era Quique Setién

Acabada l'era Valverde, Quique Setién debuta aquest vespre contra el Granada a la banqueta del Barça amb la missió de despertar l'ànima d'un equip que tot i estar a dalt a la Lliga i a Europa, semblava viure letàrgic i sense solucions, com es va demostrar en les dues últimes temporades, especialment a la Champions amb les doloroses eliminacions contra el Roma i el Liverpool. Arriba Setién per recuperar l'estil, per recuperar la pressió, per donar més oportunitats als joves i perquè el barcelonisme torni a somiar amb un entrenador amb l'etiqueta cruyffista, malgrat que Valverde també fos catalogat com a tal quan va arribar. I davant la seva estrena, no hi ha gaires pistes sobre si es viurà una revolució des de l'alineació o si Setién temptejarà el terreny per veure la millor manera de treure partit del seu equip, encara que amb només una setmana de feina serà difícil observar millores substancials, o potser sí. L'alineació planteja molts dubtes, tants com possibles dibuixos. Els equips de Setién poden jugar amb un 3-5- 2 o un 4-1-4-1 a més del clàssic 4-3-3 instaurat en el llibre d'estil barcelonista, però les baixes també li poden generar dubtes.

Té la baixa segura de Frenkie de Jong i la probable d'Arthur Melo, que podria rebre l'alta, com el porter Marc Andre Ter Stegen. Les baixes segures són les d'Ousmane Dembélé i Luis Suárez. Així que les opcions són variades. Ter Stegen apunta a la porteria; a la defensa, Piqué, Lenglet i Alba semblen fixos, però es desconeix si Setién aposta per Semedo per al lateral dret i Sergi Roberto per a la medul·lar. Busquets també té tots els números per jugar d'inici, però els seus acompanyants són una incògnita, encara que no sembla que el jove Riqui Puig sigui titular ja el primer dia amb Setién. A la davantera, el principal problema és substituir Luis Suárez, lesionat de llarga durada. Griezmann o Messi poden jugar de falsos nous i tot apunta que Ansu Fati podria ser el tercer home.

La il·lusió del Granada és donar la sorpresa i aconseguir un resultat positiu en l'inici de la segona volta, tot i que al llarg de la història ha perdut en totes les seves visites al feu blaugrana en la Lliga. El conjunt dirigit per Diego Martínez arriba al Camp Nou amb poc a perdre després de sumar 27 punts en una notable primera volta que l'ha acostat força a l'objectiu d'una permanència que pretén deixar lligada com més aviat millor.

El matx amb el Barça és el primer dels tres que el quadre andalús ha de jugar en només sis dies, i tots com a visitant, ja que dimecres visita el Badalona a la següent eliminatòria de la Copa i el dissabte el Sevilla en un altre partit de Lliga. Diego Martínez recupera per jugar al Camp Nou dos migcampistes fonamentals en els seus esquemes: Maxime Gonalons i Yangel Herrera. Per contra, no seran avui a la gespa del Camp Nou Montoro, Fede Vico, Quini i Neyder Lozano.