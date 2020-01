El Barça busca substitut a Valverde després de la negativa de Xavi

El Barça va tancar l'any 2019 creient en les seves fortaleses, líder de la Lliga i amb bones expectatives per a la Champions. De cop i volta, però, ha entrat en un malson quan fa poc més d'una setmana que va començar l'any nou. I és que arran de la derrota a la semifinal de la Supercopa d'Espanya (2-3), el club blaugrana s'ha fet un tret al peu demanant a Xavi Hernández que es faci càrrec de l'equip i deixant a l'aire la continuïtat d'Ernesto Valverde. Davant la negativa de l'egarenc, és molt probable que la directiva hagi de moure fitxa ràpidament per trobar un nou tècnic.

Tot i que el Barça va dissimular un vol alternatiu des d'Aràbia a Qatar argumentat que era per veure l'evolució de la lesió d'Ousmane Dembélé, l'executiu Òscar Grau i el director d'esports blaugrana, Eric Abidal, van viatjar per demanar una vegada més a Xavi que deixés l'aventura de Qatar i que prengués les regnes del primer equip. Aquest cap de setmana, s'ha mantingut el silenci esperant la resposta de Xavi, qui al final ha acceptat el desafiament, però a partir del juny vinent quan acabi contracte amb l'Al-Sadd. De fet, la carta de Xavi era la que tenia guardada un dels aspirants a la presidència, com és Víctor Font, que el 2021 presentarà la seva candidatura. Davant la negativa del de Terrassa a firmar un contracte amb el club blaugrana per seure immediatament a la banqueta del Camp Nou, i esperar a la temporada 2020-21, el Barça s'ha quedat sense opció i amb el problema d'haver de gestionar ara la situació de Valvderde, que aquest matí ha de dirigir l'entrenament a la Ciutat Esportiva (11.00 hores).

Valverde, que va ser renovat fa mesos pel president, Josep Maria Bartomeu, compta amb pocs aliats ja al Barça. Després de la derrota a l'Aràbia Saudita, i davant el temor que l'equip pugui viure un altre daltabaix a la Champions, com va passar en les dues anteriors temporades, el club sembla disposat a fer el que fa anys que no fa: destituir el seu tècnic a mitja temporada. Mentre aquesta situació es cou ja al Camp Nou, la posició del txingurri és d'una debilitat manifesta i pocs dubten que ja no solament no dirigirà el partit d'aquest diumenge contra el Granada, sinó que ni s'entrenarà avui.



Molts fronts oberts

Si bé Bartomeu ha sortit públicament a donar suport a Valverde en les sonades ensopegades esportives, aquest cop el president ha guardat silenci mentre va movent fitxa, com la d'enviar Grau i Abidal a seduir un Xavi qui no va amagar la seva il·lusió per dirigir el Barça però, en tot cas, a partir del curs vinent.

Pendents del futur immediat de Valverdre com a màxim responsable tècnic de l'equip, s'obren un munt de fronts al cos tècnic per als sis mesos que resten de temporada. Després d'un altre intent frustrat amb el fitxatge de Ronald Koeman segons explicava Catalunya Ràdio, que vol continuar sent el seleccionador dels Països Baixos, el club estudia diversos noms. Quique Setién és una de les opcions que hi ha sobre la taula ja que la seva manera d'entendre el futbol compaginaria i en l'actualitat es troba sense equip. Sinó, també és molt probable que es recorri al tècnic del filial García Pimienta, que ja ha dit que se sent «preparat». Tot apunta que el club no destituirà a Valverde fins que no s'hagi assegurat l'arribada del nou tècnic.