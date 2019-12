El derbi de Tercera, regal de Reis tres anys després

Dos vells coneguts es tornaran a veure les cares a Vilatenim. La Unió Esportiva Figueres rebrà la visita del Peralada, el diumenge 5 de gener del 2020, en el primer assalt entre els dos clubs referència de l'Alt Empordà.

Els figuerencs encadenen la seva vuitena temporada consecutiva a Tercera Divisió, a punt d'acabar l'any del centenari del club lluny de les posicions capdavanteres de la lliga. Tot i això, el conjunt unionista ha confiat en Javi Salamero per catapultar l'equip entre els vuit primers classificats aquesta temporada amb un equip de nova confecció en constant creixement.

Per la seva banda, el Peralada comença a deixar enrere les dues temporades a la Segona B sota la protecció del Girona FC. Amb fins a set exjugadors del Figueres, el tècnic Albert Carbó ha debutat amb una projecció que ha anat de menys a més per situar l'equip en la zona tranquil·la de la taula.

Comptes pendents



El retorn del conjunt xampanyer a Tercera no va passar desapercebut a l'Alt Empordà, i és que queda en la memòria dels aficionats la sortida dels quatre capitans de Vilatenim i el llavors coordinador del Figueres per ser la base del nou Peralada. Més jugadors blanc-i-blaus van seguir els seus companys després de les versions contraposades que van donar les dues parts, una situació que aviva una rivalitat que ha estat en silenci durant tres anys.

El factor Vilatenim



Dels tres derbis disputats al feu figuerenc entre l'any 2014 i 2017, la Unió suma el ple de victòries en lliga, guanyant per 2-1 (2014/15), per 2-0 (2015/16) i per 2-1 (2016/17) en el darrer derbi disputat abans de l'ascens del Peralada a Segona B. I és que el Figueres, llavors dirigit per Chicho Pèlach, va remuntar la diana inicial de Coro amb els gols de Xavi Ferrón i Toni Cunill, que, curiosament, són dos jugadors indiscutibles en l'actual onze dels xampanyers. Tot i la superioritat del llavors Peralada, els unionistes van fer prevaldre el factor Vilatenim, una ajuda que els manté invictes a casa davant el màxim rival, de moment.