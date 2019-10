El sènior femení del Jonquerenc es va imposar per 3 a 0 al Cerdanyola, en un duel on les frontereres van comptar amb l'ajuda del seu públic. Per la seva banda, el sènior masculí va encadenar la tercera derrota consecutiva després de perdre per 6-1 davant un dels equips forts de la província de Girona, el Palafrugell, imposant-se clarament als fronterers.