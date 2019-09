La Travessia torna a omplir l'Estany

La medallista olímplica Mireia Belmonte (UCAM) i Pol Gil (UCAM) es van imposar en les categories absoultes de la 76a edició de la Travessia a l'Estany de Banyoles, on gairebé 2.500 persones han participat en una de les quatre proves que oferia l'organització.

En les categories absolutes, els nadadors havien de recórrer una distància de 2.115 metres de punta sud a punta nord de l'Estany. Belmonte va ser la més ràpida en categoria femenina i es va proclamar campiona per tercer cop d'aquesta prova després de fer-ho el 2011 i el 2014, on va marcar el rècord de la travessia en categoria femenina –24 minuts i 52 segons. Ahir, la badalonina va quedar a només vuit segons del seu propi rècord, creuant la línia de meta amb un temps de 24 minuts i 58 segons. Madeleine Gough (UCAM) i Jimena Peréz (CN Gredos San Diego) van fer segona i tercera respectivament. En categoria masculina, Pol Gil també es va proclmar campió per tercer cop després d'haver-ho aconseguit el 2015 i el 2017. Gil va completar la prova amb una marca de 23 minuts i 22 segons, mentre que Raul Santiago (Metropol) i Ferran Julià (CE Mediterrani) van completar el podi.

La Travessia també va donar peu a la participació dels més petits en les proves de menors i petits. En la prova de menors van participar els nens i nenes que compleixen 11 o 12 anys aquest 2019, en un recorregut de 1.000 metres. Eloi Riera va ser el guanyador masculí i Laia Palomino, la guanyadora femenina. Mentrestant, la travessia dels petits va ser de 400 metres i per a nens i nenes que compleixen 10 anys aquest 2019. En aquest cas, el guanyador en categoria masculina va ser Martí Ortiz i en categoria femenina Ona Rosell.

Per altra banda també es va entregar el Trofeu Miquel Masgreu 'Pequel' al club que va classificar més nombre de nedadors a les travessies controlades informàticament. Un premi que va ser per al grup gironí GEiEG. El CN Mataró i el CN Sant Andreu van compartir el Trofeu Llorenç Castañer i Viñas al club que va classsifcar en primer lloc un equip de tres nedadors. I l'UCAM Fuensanta es va imposar en el Trofeu David Moner, que s'atorga al club que clasifica millor tres nedadors i tres nedadores conjuntament en les travessies general masculina i femenina.