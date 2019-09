El millor equip de Catalunya

Amb encara no quinze anys i poc més d'una dècada a l'elit, aquella aposta de crear un club de base potent ajuntant els equips del Vedruna i del Santa Eugènia s'ha convertit en un Spar Citylift Girona que és el millor equip de bàsquet català. La temporada passada, l'Uni es va convertir en el primer equip de la història del bàsquet femení a Catalunya a arribar a les semifinals d'una competició europea, superant els registres d'històrics com el Sabor d'Abans d'Anna Junyer, i ahir les gironines varen fer un nou pas endavant superant un altre club mític, Universitari de Barcelona, com l'equip amb més títols de Lliga Catalana, amb vuit. Les baixes de Núria Martínez, Sonja Petrovic i Brittney Sykes no varen ser un impediment perquè l'equip entrenat per Èric Surís sortís més ben parat que mai d'una de les seves pistes maleïdes, el Palau d'Esports de la Seu d'Urgell, i deixés sense capacitat de resposta el Cadí (46-66). Tercera Lliga Catalana consecutiva, vuitena en total, per a un Uni que, només de començar el partit, va ensenyar algunes de les virtuts que li varen permetre guanyar la lliga la temporada passada: intensitat al darrere, velocitat en les transicions i atreviment en atac. Característiques que s'adapten perfectament a la retornada Magalí Mendy, MVP de la final, que va ser amb una altra de les cares noves, Elonu, una de les principals protagonistes del cop sobre la taula del primer quart. Uns primers 10 minuts que van acabar 9-22 en el marcador amb un Cadí que patia molt, tant per no perdre pilotes com per compensar el seu dèficit físic en la lluita pel rebot.

Al descans, la diferència ja s'havia enfilat per sobre dels 20 punts (22-44) i, amb Èric Surís calculant les càrregues de minuts de les jugadores, el partit sempre va mantenir-se sota el control d'un Uni que, amb la plantilla més llarga de la seva història, comença a deixar entreveure el que pot acabant sent que Petrovic, Sykes o Núria Martínez s'afegeixin a Mendy, Buch, Elonu, Palau, Oma...