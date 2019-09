Fuglsang mana a l'etapa reina de la Vuelta i Roglic hi reforça el seu lideratge

El ciclista danès Jakob Fuglsang (Astana) va endur-se ahir la setzena etapa de la Vuelta a Espanya, disputada entre Pravia i el Alto de la Cubilla sobre 144,4 quilòmetres, amb un atac des de la fugida a falta de set quilòmetres per conquerir un cim asturià inèdit a la Vuelta. El líder Primoz Roglic no va patir i va guanyar temps respecte a Alejandro Valverde (Movistar).

Fuglsang, guanyador aquest any del Critèrium du Dauphiné però amb mala sort al Tour de França i en aquesta Vuelta de cara a la general, es va emportar el consol de poder sumar la seva primera victòria d'etapa en una gran volta, aprofitant la selecció que va fer en la fugida el seu company Luis León Sánchez. Per darrere, el líder Roglic va veure que la roda ràpida del dia era la de Miquel Àngel López (Astana), vestit de Superman de nou per desmembrar el grup de favorits i seleccionar-lo, deixant madur un Alejandro Valverde (Movistar) que va recórrer a l'ajuda de Marc Soler per no cedir massa temps i poder retenir la segona plaça a la general. Pogacar és tercer a 54 segons del murcià i a 3.42 del corredor que va vestit de vermell. Superman no tira la tovallola i es troba a 3.59 de Roglic.

Aquest dimarts la Vuelta gaudirà de la segona jornada de descans a Burgos i província, per tornar a la carretera demà amb l'etapa entre Aranda de Duero i Guadalajara. Encara amb el sòlid lideratge de Roglic, la Vuelta espera emocions fortes en el seu tram final, amb les etapes de la sierra de Madrid i d'Àvila.