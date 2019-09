El Barça confirma que Umtiti pateix una contusió al peu dret

Samuel Umtiti no viu el seu millor moment, ni de bon tros, des que va fitxar pel Barça. Ha perdut la titularitat a favor del també francès Clement Lenglet i, a més, ha tornat abans d'hora de la concentració amb la selecció francesa per culpa d'una lesió. Pateix una contusió al peu dret, com va confirmar ahir el club blaugrana en un breu comunicat. «Les proves realitzades al jugador del primer equip Samuel Umtiti han mostrat que té una contusió al peu dret. L'evolució marcava la seva disponibilitat», s'hi podia llegir. Umtiti ja no va poder jugar el duel entre França i Albània (4-1) classificatori per a l'Eurocopa de l'any vinent, i ha tornat abans d'hora a Barcelona abans fins i tot del duel que el combinat gal jugarà avui contra Andorra. És dubte no només per al partit d'aquest cap de setmana amb el València al Camp Nou, sinó també per als immediats compromisos.

Tot això, ben poc després que el seu nom s'hagi relacionat amb una de les possibles sortides del Barça aquest estiu. Finalment s'ha acabat quedant, tot i que és conscient que ha perdut protagonisme respecte els últims anys. En una entrevista emesa a Canal Football Club, el futbolista parlava del rumor que el situava a l'Arsenal: «Honestament, no sé d'on ha sortit tot això. De la nit al dia vaig rebre missatges d'amics meus que m'ho preguntaven. Els deia que no, que em quedava a Barcelona. No sé si el meu agent hi va parlar. Només deia que no m'importava el que estava passant. Moneda de canvi per Neymar? Era una bogeria. Des de petit sempre he volgut jugar al Barça».