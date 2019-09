Espanya es desfà de Tunísia i triomfa en el debut a la Xina

La selecció espanyola de bàsquet va vèncer contundentment Tunísia (101-62) en el seu debut al Mundial de la Xina, deixant enrere els dubtes inicials que generaven incertesa al descans. Els homes de Sergio Scariolo van tornar a ser liderats per la producció ofensiva de Ricky Rubio, que va anotar 17 punts. Repetint la bona versió que va mostrar als amistosos, Ricky va haver d'empènyer la resta de l'equip per fer-los agafar el ritme.

Els de Scariolo van obrir ràpidament la llauna amb un triple del base del Masnou, com a auguri de la «Ricky-dependència» que es produiria fins al descans. Per la seva part, Tunísia va respondre a cada pas dels espanyols. Sobretot Salah Mejri, que va aprofitar per anotar amb facilitat.



Cop d'efecte

Arran de l'ensurt dels primers parcials, amb pèrdua de la pilota inclosa, el tècnic espanyol va apostar per la rotació de bases i escortes amb Quino Colom i Sergio Llull en plena efervescència. També va reaparèixer amb un bon nivell Marc Gasol, que s'havia perdut els dos últims amistosos.

La selecció espanyola va protagonitzar diverses jugades per emmarcar, incloent quatre triples consecutius i que van deixar encarrilada la victòria. Als últims deu minuts, els de Scariolo van lluir-se amb l'encert de Ricky i Llull. En conseqüència, Tunísia va abaixar els braços i va permetre a l'entrenador donar l'oportunitat a tots els seus jugadors sobre la pista. Víctor Claver no va desaprofitar l'ocasió per posar el definitiu 101-62 al marcador.