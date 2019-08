Més pólvora ofensiva per a l'Olot després de l'arribada del davanter Peque

La Unió Esportiva Olot va anunciar ahir un nou reforç per a la parcel·la ofensiva: Carlos Javier Polo Peque. El jove de 18 anys arriba cedit per una temporada des del Barça B i és el vuitè reforç del conjunt garrotxí en el present mercat de fitxatges.

L'atacant badaloní ha realitzat la pretemporada amb el Barça B i el curs passat va jugar al Juvenil A del conjunt blaugrana. A les ordres de Denis Silva, Peque va fer cinc gols en vint-i-quatre partits i va disputar la Champions Juvenil, competició en la qual va disputar cinc xocs i va fer un gol davant l'Inter de Milà. El nou reforç va arribar a l'entitat barcelonista la temporada passada procedent del juvenil del Badalona, amb qui va veure porta un total de vint-i-set vegades en trenta-tres partits.

Peque és un jugador de banda, esquerrà, capaç d'associar-se i de driblar. I com bé demostren les seves xifres al conjunt badaloní, és un atacant amb facilitat per generar ocasions i veure porteria. En el 3-5-2 o en el 3-4-3 de Garrido podria actuar com a segon punta al costat d'un altre atacant o de mitjapunta escorat a banda però actuant força per dins per deixar tot el carril per als laterals. Amb els fitxatges de Salinas i Peque, es confirmen els noms que Garrido havia assegurat a la roda de premsa posterior a l'Olot-Ebro que el conjunt volcànic ja tenia gairebé signats. Els olotins ja compten amb 21 jugadors a la plantilla més Barnils, amb lesió de llarga durada; tot i això, el mercat està obert fins al 2 de setembre i els de la Garrotxa encara podrien fer moviments fins a la data límit.