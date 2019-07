Vivancos vol aportar «equilibri» a l'Olot

Albert Vivancos és el segon reforç de l'Olot en aquest mercat estival després de Joel Arimany. Ahir, a les 12 del migdia, el bescanoní va ser presentat al Municipal acompanyat pel vicepresident esportiu del club, Dionís Cros, i el secretari tècnic, Sergi Raset, qui va insistir en el fet que «és un luxe tenir aquest jugador a l'equip. Té experiència a la categoria, feia estius que teniem contacte amb ell i és un jugador molt compromès i il·lusionat amb el projecte». Raset també va destacar que Vivi complementarà molt bé la seva qualitat tècnica i la seva corpulència amb l'agressivitat i l'arribada de la resta de migcampistes del conjunt de Garrido.

«Soc un perfil de migcampista defensiu al qual li agrada tenir protagonisme amb la pilota i ajudar a treure-la jugada. Dono equilibri a l'equip i això és el que vull aportar a l'Olot». Així es defineix Vivancos, que també assegura que podria arribar a adaptar-se a la posició de central.

El migcampista de 25 anys es va formar a les categories inferiors del Girona, equip amb el qual va arribar a debutar a Segona Divisió la temporada 2013/14. Després de dues cessions a l'Hospitalet i l'Hércules, Vivancos va marxar al Llagostera, on va mostrar la seva millor versió fins al moment, guanyant-se, d'aquesta manera, que l'UCAM Murcia apostés per ell. A terres murcianes va ser un jugador important (36 partits jugats i 28 titularitats) i aquest últim curs va signar amb el Salmantino, on no va poder jugar més de 5 partits a causa d'una greu lesió al genoll de la qual ja està recuperat. «La pretemporada podria començar demà mateix que no tindria cap problema per entrenar i competir», assegura el nou jugador olotí.

El de Bescanó serà un gironí més a la plantilla del club garrotxí, a la qual ja hi té «coneguts i fins i tot amics», com bé assegura ell mateix. «Sempre he tingut interès per venir aquí. Aquest any s'ha pogut donar perquè vinc d'una temporada complicada per culpa de la lesió i he cregut oportú venir a Olot perquè conec el projecte, em motiva i crec que hi estaré a gust», valora Albert Vivancos sobre la seva arribada a terres volcàniques.

Sobre el nou projecte del conjunt garrotxí en el qual s'aposta per signar jugadors de proximitat, Vivi opina que «és una idea difícil d'aplicar però més que interessant». L'Olot començarà la pretemporada el proper dimecres 17 de juliol.