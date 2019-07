El Peralada accepta l'acord de col·laboració amb el Girona però hi posa condicions

L'estira-i-arronsa que mantenen des de fa setmanes el Peralada i el Girona continua ben viu. Després que el club de Montilivi decidís de manera unilateral trencar amb l'acord de filiació que havia d'unir una i altra entitat fins el 2021, les postures a banda i banda s'han començat a destensar i estan més properes. No del tot, això sí. Falta un últim pas. Per intentar suavitzar la situació, el passat 15 de juny el Girona va oferir una nova entesa, aquest cop per col·laborar plegats. El Peralada, en la seva assemblea de socis, no només va recuperar el seu nom habitual i va aprovar la ruptura, sinó que va anunciar que estudiaria aquesta proposta i en diria alguna cosa. Mig mes més tard s'ha pronunciat. Ho va fer ahir. Accepta el nou acord de col·laboració, però hi afegeix un seguit de consideracions. Ara, per tant, la pilota torna a la teulada de Montilivi, des d'on sortirà l'última paraula per decidir si això finalment tira endavant o no.

Enmig d'una planificació esportiva que ha engegat des de zero, el Peralada principalment el que reclama són recursos econòmics per continuar el seu camí i superar el sotrac inesperat i recent que li ha suposat quedar-se sense la filiació. No han trascendit quines són les xifres que s'han traslladat entre clubs, però des de l'Empordà, en un primer punt d'un comunicat que s'emetia ahir al vespre, es recordava que el Peralada no ha rebut en aquestes dues últimes temporades la pertinent subvenció que tenen tots els equips de Segona B. «No la vam cobrar perquè la Federació Espanyola ens va dir que no la podíem rebre perquè som un equip filial. Entenc que un filial és el fill d'un pare. I si el pare ha rebut 43 milions d'euros per curs, el més just i adequat és interpretar que la subvenció que ens pertocava està inclosa en aquesta quantitat. Se'ns hauria de tornar el que ens toca», explica el president Miquel Llobet.

També es vol que quedi ben clar que ha de ser el Girona el que es faci càrrec de totes les conseqüències derivades de la filiació, tant en l'àmbit legal, contractual com fiscal. «Hem firmat un document amb ells amb el qual reconeixen que se'n fan responsables», afegeix Llobet. Per exemple, de les rescissions de contracte de tots els jugadors que han passat pel primer equip xampanyer i que acabin deixant el club.

A tot això, el Peralada recorda que l'entesa de col·laboració que fa dues setmanes va posar al damunt de la taula el Girona tenia com a objectiu facilitar una major capacitat per generar ingressos per confeccionar la plantilla. «Això només es fa amb diners, no pas d'una altra manera. Ells ja saben quina és la nostra proposta. Espero que l'acceptin, seria el més normal». I si no és així, com resava l'últim punt del comunicat, «l'acord de col·laboració no tindria lloc». En els propers dies, s'espera des de Peralada una resposta favorable.



Amistós amb l'Espanyol

Plat fort per començar la pretemporada. El Peralada jugarà un amistós amb l'Espanyol el dimarts 16 de juliol al Municipal. Serà el primer dels partits que l'equip d'Albert Carbó disputarà fins que comenci el curs oficial. Està previst que a finals d'aquest mes també s'enfronti amb el Nàstic i l'Al Arabi Sports de Qatar.