La vall de Núria es tornarà a omplir per la clàssica Olla

Diumenge al matí, es disputarà una nova edició de la clàssica Olla de Núria, que en l'Olla Clàssica, la més antiga i emblemàtica de totes les modalitats que se celebren aquest cap de setmana, compta amb un recorregut de 21,5 quilòmetres i 1.940 metres de desnivell positiu. La cursa destaca perquè més del setanta per cent del recorregut és per sobre dels 2.700 m d'altitud amb cims com Puigmal, Noufonts o Noucreus i la sortida i l'arribada al Santuari.