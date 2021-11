Definitivament, arriba el fred a Espanya. La setmana comença amb un brusc canvi de temperatures. Assistim, per tant, al primer gran temporal hivernal, amb avisos ja activats per fred polar, importants nevades i fortes pluges en molts punts d'Espanya. Es tracta de la imminent borrasca 'Cèlia', si bé encara no ha sigut oficialment batejada.

Es tracta d'un pronòstic que recorda en gran manera a la borrasca 'Filomena' ocorreguda entre el 6 i l'11 de gener d'aquest any en Espanya i que va causar grans estralls.

Aquesta situació està motivada per l'arribada d'una DANA (Depressió Aïllada en Nivells Alts) amb aire molt fred d'origen polar i que ja es fa notar amb un descens tèrmic i ambient hivernal.

S'espera que en les pròximes hores la DANA es converteix-hi en una Borrasca Freda Aïllada. La massa d'aire a uns 5.500 metres d'altitud és molt freda i podria tenir una temperatura de -30 °C, el que podria situar la cota de neu per sota dels 1.000 metres d'altitud en la zona centre així com una gran inestabilitat atmosfèrica.

Aquesta borrasca, en cas de batejar-se oficialment a Espanya, s'anomenaria 'Cèlia', segons informa Irene Santa en el portal eltiempo.es. Aquest és el nom previst per la pròxima borrasca de rellevància que aparegui en el nostre país, segons el llistat ja establert per les autoritats meteorològiques.

A on nevarà?

En les pròximes hores les nevades podran ser molt destacades a Teruel, Zaragoza, Sòria, Burgos, La Rioja i Guadalajara.

Totes elles compten amb avisos taronges i en qüestió de 24 hores podria acumular-se una capa de 20 centímetres de neu. Aquestes espessors podran recollir-se per sobre dels 800 metres en el cas d'Aragó i per sobre dels 1200-1300 metres d'altitud a Guadalajara. A La Rioja, Burgos i Sòria podran recollir-se 25 cm a partir dels 900-1000 metres d'altitud.

Existeixen a més a més avisos per nevades en els pròxims dies en tot l'entorn del Pirineu, la serralada Cantàbrica, el sistema Ibèric i el Sistema Central. També en zones que no són de muntanyes com l'àrea metropolitana de Madrid, per la probabilitat que la cota de neu puntualment baixi fins als 600 metres d'altitud durant la matinada del dimarts.

Forts pluges en el Llevant

Però, a part de les fortes nevades, també s'esperen pluges de gran intensitat.

Aragó, Catalunya, València i Balears tenen avisos per pluges intenses per aquest dimarts, sent de nivell taronja a Tarragona i el nord de Castelló per acumulacions de 40 litres per metre quadrat en sols una hora o 100 litres en 12 hores.

La borrasca 'Cèlia' també podrà comportar precipitacions intenses i puntualment amb tempesta en altres zones de Catalunya, Aragó, el nord de la Comunitat Valenciana i el sud de les illes Balears.

El vent i l'onatge també deixaran avisos en el nord i l'est del país en les pròximes hores. Per tant, aquest serà un temporal hivernal molt complet, amb avisos per 5 fenòmens diferents: costers, vent, pluja, neu i tempesta.

Tota una setmana de fred polar

Les temperatures ja han començat a baixar aquest dilluns de manera significativa i en els pròxims s'anirà estenent el descens tèrmic per la resta de la península i Balears. A Canàries les temperatures baixaran a partir del dijous, coincidint amb l'episodi de fortes pluges a l'arxipèlag.

Es mantindrà l'ambient fred al llarg de la setmana, perquè en la segona meitat seguirà predominant el flux fred del nord. Masses d'aire procedents de latituds més altes que faran que continuem amb temperatures per sota del normal per aquestes dates de l'any.