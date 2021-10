El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha insistit aquest dilluns que s'ha d'obrir un debat sobre la descentralització per donar oportunitats a diferents territoris i s'ha mostrat partidari, no tan sols d'instal·lar institucions de nova creació en altres comunitats, sinó també d'altres ja existents que "no té gaire sentit que siguin a Madrid".

En una entrevista a la Cadena Ser, recollida per Europa Press, Sánchez ha posat d'exemple l'Institut Espanyol d'Oceanografia com una d'aquestes institucions que podria tenir sentit treure de Madrid, en línia amb el que ja va plantejar el president valencià, Ximo Puig, qui va proposar que seria millor situar-lo a ciutats com Vigo o Cadis.

"Hem d'obrir un debat serè, lleial i honest per donar oportunitats a diferents territoris", ha apostat Sánchez, després de lamentar que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, s'ho hagi pres com un "atac".

Aquesta descentralització forma part, segons ha explicat, de l'interès del Govern central per aprofundir en la diversitat territorial que propugna l'estat autonòmic que defensa el PSOE. "No es pot enfortir la democràcia si no va de bracet amb el reconeixement de la diversitat territorial", ha assegurat Sánchez.

"Crec que el que hem de fer és aprofundir i perfeccionar el nostre estat autonòmic perquè al final a Espanya, tant l'aprofundiment de la democràcia i la convivència com la descentralització i la diversitat territorial han anat de bracet", ha aprofundit.