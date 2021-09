Espanya és l'estat de la Unió Europea on més ha caigut la inversió en recerca i desenvolupament (R+D) en l'última dècada. Segons dades de l'Eurostat, l'Estat va destinar 144 euros per persona a R+D el 2020, mentre la xifra del 2010 ascendia a 179 euros per persona. Altres països que també han disminuït la inversió en R+D en l'última dècada són Portugal, Romania, França, Irlanda i Finlàndia. Malgrat el descens, aquests tres últims continuen tenint un pressupost destinat a R+D superior al d'Espanya. El pressupost destinat a R+D en el conjunt de la Unió Europea es va situar el 2020 en 100.786 milions d'euros, un 0,8% del PIB. Es tracta d'un augment d'un 22% en comparació a la inversió del 2010.

La mitjana europea d'inversió en R+D és de 225 euros per persona, 81 euros superior a la d'Espanya. Els països del bloc comunitari que més inverteixen en R+D són Luxemburg (648 euros per persona), Dinamarca (519 euros per persona) i Alemanya (443 euros per persona).