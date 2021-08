El coportaveu de la nova direcció estatal de Podem, Pablo Fernández, ha animat ERC i Junts a acudir al setembre a la taula de diàleg sobre Catalunya amb idea de cercar un acord «en el marc de la Constitució» i ha subratllat que, després del «punt d'inflexió» que al seu judici han suposat els indults, «és hora d'estendre ponts i no d'aixecar murs» com en el passat.

En declaracions a Europa Press, el dirigent de Podem ha afirmat que els indults als presos del procés independentista han suposat «un punt d'inflexió i un primer pas per desencallar la situació de Catalunya i per donar una solució política a un problema que és polític».

En la seva opinió, els «anys de judicialització del problema català» han enverinat més les diferències i, amb la mesura de gràcia que ha adoptat el Govern central, s'obre un diàleg sincer: «És evident que queden molts passos per fer, però per descomptat és una bona notícia i un pas molt important», sosté.

Quant a l'actitud dels partits independentistes del Govern català, que continuen reclamant amnistia i autodeterminació, Pablo Fernández ha indicat que cadascuna de les parts portarà les seves propostes a la taula de diàleg i, «com en tota negociació, totes les parts hauran de cedir dins del marc de la Constitució i de la legalitat».

Nou Estatut? No és bo començar per airejar propostes

«A aquesta taula de negociació cal anar amb la millor voluntat, cal anar a escoltar, a aportar propostes per arribar a un acord, sabent que totes dues parts plantejaran uns màxims però que caldrà cedir per poder aconseguir aquest acord dins del marc constitucional», insisteix.

El dirigent de Podem no es pronuncia sobre si la solució passa per un nou Estatut per a Catalunya i creu que «cal tenir compte» perquè «no és bo començar a airejar les posicions de cadascuna de les parts». «Donarem temps i escoltarem molt, per estendre ponts i deixar d'aixecar murs, que és el que va fer durant anys el PP i també l'independentisme», afirma.

En ser preguntat si les cessions a Catalunya poden anar en detriment d'altres comunitats, el també líder de Podem a Castella i Lleó ha volgut deixar clar que el Govern s'ha d'ocupar que els fons europeus per a la recuperació després de la pandèmia serveixin realment per cohesionar i vertebrar el país.

Els fons europeus, per qui més els necessiti

«I un dels objectius del Govern central ha de ser que aquests fons de recuperació arribin amb més intensitat a aquelles zones que més els necessiten, a aquelles zones més deprimides i que necessiten més inversions», ha assegurat.

En concret ha demanat «privilegiar» zones «que fa massa anys que estan oblidades pels successius Governs del PP i del PSOE», com Extremadura i les seves manques de ferrocarril, les regions que precisen d'indústria verda o les àrees que no compten amb cobertura d'internet i que requereixen modernització.

Tot i que admet que els partits nacionalistes o independentistes són lliures de plantejar les seves reivindicacions, Pablo Fernández està convençut que «el PNB i CiU mai no van treure més rèdit que amb el PP al Govern central».