La portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha apuntat aquest dimarts que el president espanyol, Pedro Sánchez, està en disposició de mantenir una reunió amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en els pròxims dies. Segons Montero, aquesta reunió hauria de ser fruit d'una petició d'Aragonès i seria "lògic" que tingués lloc abans de la convocatòria de la taula de diàleg. En tot cas ha volgut advertir dels "límits" del president del govern espanyol en aquest diàleg, i ha destacat que algunes de les propostes de les formacions independentistes són "directament inconstitucionals". Respecte als indults ha apuntat que el seu govern adoptarà una decisió pensant sempre "en l'interès general d'Espanya".

Montero ha fet aquestes manifestacions a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres l'endemà de la presa de possessió d'Aragonès. La portaveu ha recordat que "la cortesia i el rigor" després d'un nomenament d'un president autonòmic estableix que Aragonès demani una reunió amb Sánchez, i a partir d'aquí "esposaran en comú les agendes" per fer-la possible i abordar "qüestions que permetin reforçar els llaços efectius entre Espanya i Catalunya, com és voluntat d'aquest govern".

En tot cas ha recordat que aquest diàleg estarà emmarcat pels "límits" que el president espanyol sempre ha expressat, en referència implícita a les demandes de les formacions independentistes per a una amnistia per als presos i represaliats i un nou referèndum per votar sobre el futur polític de Catalunya."Vostès coneixen perfectament, igual que totes les formacions polítiques, quins són els límits que aquest Consell de Ministres i el president del govern han traslladat amb relació a les aspiracions que pugui tenir el govern de Catalunya", ha dit. En aquest sentit ha apuntat que alguns dels plantejaments de les formacions independentistes són "directament inconstitucionals".

Segons Montero, la reunió bilateral entre els dos presidents hauria de tenir lloc "abans" de la reunió de la taula de diàleg. "Seria més fàcil primer una convocatòria entre els dos presidents que la taula de diàleg", que "està pendent que el Govern en demani la convocatòria".

En tot cas ha apuntat que l'objectiu del seu govern es que es reprenguin les reunions aviat. "El diàleg mai sobra i sempre és necessari, i per tant l'interès del govern espanyol és que es reprengui la taula de diàleg tan aviat com sigui possible amb independència de les reunions bilaterals que es puguin mantenir" Sánchez i Aragonès.

La Moncloa augura problemes entre ERC i JxCat

Montero ha assegurat que si la taula de diàleg no s'ha reactivat fins ara ha estat perquè el Govern de la Generalitat és "qui ha tingut més dificultats per concretar-ne la convocatòria". Fonts del govern espanyol han augurat que aquests problemes poden persistir durant les pròximes setmanes per la posició de JxCAT. "L'altra vegada Torra va venir arrossegat a la taula", apunten, alhora que assenyalen que fruit de la posició de JxCat ara per ara ERC "no està en condicions de comprometre's més enllà de voluntats genèriques de diàleg". "Nosaltres no vinculem el diàleg als indults", ha conclòs aquestes fonts.Indults o no "per l'interès d'Espanya"Montero també ha estat preguntada pels indults després que aquest dilluns el titular de Justícia, Juan Carlos Campo, apuntés que s'han de veure amb "naturalitat". "Tinc poc a afegir respecte als indults, no hi ha cap novetat respecte al que hem dit en els últims dies. Estem al tràmit de rebre tots els informes preceptius, bàsicament el del Tribunal Suprem i la Fiscalia, i quan tingui tota aquesta informació adoptarà la seva decisió d'acord amb les seves prerrogatives".

Repreguntada sobre aquesta qüestió ha afirmat que sigui quina sigui la decisió el seu govern "vetllarà per l'interès general". "Sempre farem el que considerem que és millor per l'interès general d'Espanya complint la legalitat vigent i amb totes les garanties per als que han sol·licitat una situació concreta", ha dit.

Pel que fa a la reforma del Codi Penal sobre el delicte de sedició, Montero ha afirmat que està en marxa, però que "els treballs" del Ministeri de Justícia encara no han arribat a la taula del Consell de Ministres. "Em consta que les tasques estan avançades, però no li puc detallar les qüestions que es plantegen de forma expressa en aquest text legal".

Montero també ha ironitzat que el fet que el PP vinculi ara l'acord sobre la reforma del Consell General del Poder Judicial al fet que el govern espanyol no concedeixi els indults. Segons Montero, els populars pretenen fer "xantatge" amb qualsevol qüestió de l'agenda política, però "el PP simplement no vol renovar els vocals del CGPJ, i crec que el perquè se'l poden imaginar fàcilment", ha dit.