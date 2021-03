Calviño assegura que estendrà els ERTO i les mesures de suport al teixit empresarial "tot el que sigui necessari"

La vicepresidenta econòmica del govern espanyol, Nadia Calviño, ha assegurat que l'executiu estendrà les mesures de suport al teixit empresarial, entre les quals els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), "tot el que sigui necessari".

Calviño ha dit aquest dijous durant el debat al Congrés sobre el decret d'ajudes directes que els instruments que s'han posat en marxa des del març de l'any passat "encara estan disponibles" i "ho seguiran estant durant l'any 2021". Fonts del Ministeri d'Afers Econòmics concreten que la decisió sobre una possible extensió d'alguns instruments fins a finals d'any, com els ERTO, encara no està presa però que hi ha el compromís de seguir donant suport al teixit empresarial "el que sigui necessari".

Calviño ha citat deu mesures que "cal seguir aplicant", entre les quals els ERTO però també les línies d'avals públics, l'ampliació de terminis de carència i devolució "per donar un major marge i liquiditat a les empreses", la prestació extraordinària per a treballadors autònoms o les moratòries en la devolució de crèdits hipotecaris i no hipotecaris.