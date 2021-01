El temporal Filomena causa tres morts a Màlaga i Madrid

El temporal Filomena ha deixat dos morts a Mijas, Màlaga, on un home i una dona han mort en ser arrossegats amb el cotxe en què viatjaven per l'aigua quan es disposaven a travessar el riu Fuengirola, i a Zarzalejo (Madrid), on un veí ha trobat el cos sense vida d'un home sota la neu. Segons el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, es tracta d'un temporal sense precedents en els darrers 50 anys. A la Comunitat de Madrid s'han atès 1.500 persones que han quedat atrapades als seus vehicles. El ministre de Transports, José Luis Ábalos, ha evitat donar terminis per restablir els serveis d'Adif, Renfe i l'aeroport de Barajas i ho ha condicionat a l'evolució de la situació meteorològica.

A Màlaga, el cadàver de la passatgera ha estat localitzat aquest dissabte a la matinada i el de l'altre passatger s'ha trobat aquest dissabte cap a dos quarts d'onze del matí, a uns 300 metres d'on es va produir l'accident.

A causa del temporal l'aeroport de Barajas es manté tancat i s'ha desviat part del trànsit aeri cap a Barcelona. Segons ha detallat aquest migdia el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, fins aquest matí havien aterrat vuit vols procedents de Barajas. Ábalos ha detallat que fins a les cinc de la matinada s'ha mantingut l'esperança de poder reobrir almenys una pista però la intensa nevada ho ha acabat impedint. Ara, s'intentarà poder habilitar-la aquesta nit però també ho ha condicionat a la situació meteorològica i a altres elements, com la visibilitat. "Una pista no és una carretera, exigeix altres condicions"; ha dit el ministre en una roda de premsa des de la delegació del govern a la Comunitat de Madrid.

A més, han quedat suspesos els trens amb origen o destí a Madrid, tant de mitjana com de llarga distància, i el govern espanyol ha evitat donar un termini per al seu restabliment. "Si poguéssim controlar les condicions meteorològiques ho podríem dir però no és una qüestió tècnica ni de mitjans. No és una catenària o problema d'obra i hem de procurar per la seguretat", ha afirmat el ministre Ábalos, que ha detallat que en el cas de Catalunya s'ha acabat suspenent el servei d'alta velocitat entre Figueres-Barcelona-Saragossa.

El personal de Protecció Civil i les forces de seguretat de l'Estat han auxiliat unes 1.500 persones en diverses artèries de Madrid com l'A3, l'A4, l'A5 i en diversos trams de l'M-30, l'M-40, l'M45 i l'M-50. A tot l'Estat, s'han vist afectades 652 vies per la neu, de les quals sis són carreteres principals (una d'elles l'Eix Transversal entre Vilobí d'Onyar i Espinelves). En total, són 11.293 quilòmetres de vies on calen cadenes i 1.976 tancats al trànsit.

Marlaska ha assegurat que des de l'Agència Espanyola de Meteorologia va donar l'avís del temporal es va preparar un dispositiu per minimitzar el nombre incidències, que segons el ministre d'Interior ha sigut "relativament limitat". Ha assegurat que s'han pogut anticipar en, per exemple, avisar les patronals del transport pe carretera fent "bosses" de vehicles que eren evacuats quan les condicions ho permetien i mentrestant traslladant els seus conductors en àrees on poguessin rebre assistència.



El pròxim perill: el gel

Un cop passi l'episodi de nevades al centre de la península, s'espera una forta onada de fred que convertirà aquesta neu en gel. És per això que el ministre d'Interior ha demanat que s'ajornin els desplaçaments i només es facin aquells que siguin "inevitables". Per la seva bada, el ministre Ábalos ha advertit que la situació la setmana que ve "serà igual o més perillosa" que l'actual amb la presència de gel.