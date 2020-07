El govern espanyol transfereix 1.500 MEUR a Catalunya, dels quals 1.264 MEUR són del fons Covid-19

El govern espanyol ha anunciat aquest dijous que ha transferit 1.500 milions d'euros a Catalunya, els quals 1.264 MEUR corresponen al primer tram del fons Covid-19; 45,5 MEUR del Fons Social Extraordinari per minimitzar l'impacte de la pandèmia a través del reforçament dels serveis socials i ajudes a famílies i col·lectius vulnerables, 3 MEUR per a beques menjador destinades a 6.515 famílies i 20.230 menors i 205 MEUR de fons FEDER per a despesa sanitària. La partida en concepte de la Covid-19 és el primer tram dels 6.000 MEUR que aniran destinats a Catalunya, el 21% de tot de l'Estat (16.000 MEUR). D'altra banda, 833.290 catalans han rebut algun tipus de prestació social per import de 743,4 MEUR al juny.

Es tracta de prestacions per abonar els ERTO o l'atur, entre d'altres, i l'import destinat representa el 18,1% de tot l'Estat. Al maig van ser 982.553 treballadors (1.022,9 milions d'euros) i a l'abril 797.183 (811,6 MEUR), segons ha informat la delegació del govern espanyol a Catalunya.

A més, un total de 263.718 autònoms catalans han sol·licitat alguna prestació per cessament d'activitat (16,8% del total) i s'han resolt favorablement 247.978 sol·licituds, el 94% de les presentades, per un import total de 630 MEUR (el 16,8% del total a l'Estat).

En operacions d'avals ICO, que afecten 94.120 empreses catalanes, s'han concedit un import avalat de 12.512 milions d'euros i un finançament total de 16.301 milions d'euros, amb dades de 15 de juliol.