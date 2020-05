Espanya registra 48 morts per coronavirus en les últimes 24 hores, 8 menys que ahir

Espanya ha registrat 48 morts per coronavirus en les últimes 24 hores, 8 menys que aquest divendres (56) i 361 nous positius confirmats per PCR, 85 menys que ahir (344). Aquestes són les dades fetes públiques pel Ministeri de Sanitat, que assenyalen que hi pot haver desajustos respecte a les anteriors perquè les comunitats estan "depurant" les seves dades. Així, tenint en compte les dades d'ahir hi ha hagut 466 nous contagis i 50 morts. Pel que fa a Catalunya, registra 92 positius i 7 defuncions. El l'últim dia, hi ha hagut 125 noves hospitalitzacions, 2 més que ahir, i 13 ingressos en UCI, 7 menys que divendres.

Madrid i Andalusia són les comunitats que concentren més defuncions (12 cadascun), seguides de Catalunya i el País Basc, amb 7 cadascun. En total, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 28.678 morts per la covid-19 i 235.290 positius confirmats.