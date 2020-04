Sanitat xifra en 26.672 el nombre de professionals sanitaris infectats per coronavirus

Sanitat xifra en 26.762 en nombre de professionals sanitaris infectats per coronavirus. El director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, diu que per les dades que tenen els consta que la majoria no són casos "greus" i que cal tenir en compte que estan més exposats i en risc que la resta de la població.