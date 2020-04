Illa alerta que queden un "mínim" de quinze dies "d'exigència"

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, alerta que tot i que les xifres confirmen una fase d'alentiment de la malaltia no hi pot haver "relaxament" i diu que queden "un mínim de quinze dies d'exigència". Durant una roda de premsa, Illa també ha afirmat que el govern espanyol està estudiant tots els escenaris possibles i que encara no n'hi ha cap de decidit. En aquest sentit i a preguntes dels periodistes, tampoc ha descartat la possibilitat amb la nova pròrroga, en algun moment s'hagi de tornar al confinament total. Illa tampoc ha volgut aventurar si es podrà acabar el curs escolar o no: "No hi ha cap decisió presa". I sobre l'ús generalitzat de mascaretes, ha reiterat que el govern no exigirà res que no es pugui complir.

Illa ha insistit que tot i que les dades confirmen l'alentiment en l'expansió de la malaltia, això no significa que s'obrin les portes a un "relaxament". "No estem en aquesta fase, estem en la fase de doblegar la corba i baixar", ha dit. En aquest sentit, ha insistit que cal seguir complint amb les mesures de confinament i que queden "un mínim de quinze dies per davant d'exigència".

El ministre ha recordat també que el govern espanyol està treballant de manera anticipada amb tots els escenaris possibles i que, de moment, "no hi ha res decidit". Tampoc en relació a l'acabament del curs escolar ni tampoc davant de la possibilitat d'haver de tornar en algun moment a mesures més restrictives o de confinament total, un cop s'aixequi el darrer decret el dia 9 d'abril.

En relació als tests, ha insistit que per ara només es planteja centrar-los "com a mesura de suport" als centres hospitalaris i a les residències però que en properes fases s'estendran a la població amb simptomatologia lleu i, més endavant, a casos encara més lleus. "Aquest és el pla i la guia que tenim fixada", ha dit.



Ajuts a la cultura, després de la pandèmia

El ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez Uribes, ha explicat que el govern espanyol creu que amb l'actual crisi sanitària cal prendre mesures "globals" que afectin al "conjunt de la ciutadania". Així, ha dit que la voluntat de l'executiu és "no deixar ningú enrere". Respecte la possibilitat de destinar fons concrets al sector cultural i a l'esportiu, ha dit que un cop superada l'actual fase de la pandèmia serà el moment per impulsar la cultura i l'esport amb mesures "específiques" i "transversals".

Rodríguez Uribes no s'ha volgut pronunciar sobre la celebració de festivals, concerts i esdeveniments esportius a l'estiu. El ministre ha argumentat que l'executiu espanyol està estudiant "diferents escenaris" però que faran allò que marquin els experts sanitaris.

En la mateixa línia, preguntat sobre la reobertura de cinemes i teatres, el ministre ha dit que podran tornar a funcionar quan ho determinin els experts. En aquest sentit, ha reflexionat que com millor se segueixi el confinament, abans es podrà tornar a fer ús dels equipaments culturals. Finalment, s'ha compromès a fer "tota la campanya" perquè es torni al cinema i al teatre quan passi la situació de pandèmia.

El titular de Cultura ha afegit que preveu dirigir-se als responsables de les televisions que emeten a l'Estat perquè incorporin més presència de cinema espanyol i europeu a les seves graelles. "Fem unitat cultural, és un bon moment per fer-ho", ha manifestat.