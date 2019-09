Rivera proposa al PP «una solució d'Estat» i abstenir-se tots dos a la investidura de Sánchez

El líder de Cs, Albert Rivera, ha proposat aquest dilluns al líder del PP, Pablo Casado, "una solució d'Estat" en forma d'abstenció de les seves dues formacions a la investidura de Pedro Sánchez a canvi de diverses condicions. Aquestes condicions són, en primer lloc, cedir el govern de Navarra a la coalició Navarra Suma, en segon aplicar el 155 a Catalunya i en tercer un compromís de no augmentar els impostos durant el seu mandat. "He trucat a Pablo Casado i li he dit que ens hem de posar d'acord per oferir una solució viable", ha afirmat Rivera en roda de premsa. Segons el líder de Cs, l'acord s'hauria de tancar aquesta tarda en una reunió entre les dues formacions al Congrés.