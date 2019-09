Fernández Ochoa portava més d'una setmana morta

Blanca Fernández Ochoa portava morta més d'una setmana, segons els primers indicis recollits pels investigadors, tot i que serà l'autòpsia la que determini el moment i les causes de la mort. Segons avancen alguns mitjans com el diari El Mundo, la policia creu que la mort de la exesquiadora no va ser accidental.

Poc després del migdia d'aquest dimecres, un sergent de la Guàrdia Civil fora de servei, guiat pel seu gos, va trobar el cadàver. El cos presentava un fort cop al cap i es trobava en fase de descomposició, atès que la mort es va produir fa més d'una setmana, segons van indicar a Efe fonts de la investigació.

A mitja tarda, un cop que el jutge de Collado Villalba que s'ha fet càrrec del cas ha completat l'aixecament del cadàver, els serveis de rescat van recuperar el cos en helicòpter per al seu posterior trasllat a l'Institut Anatòmic Forense de Madrid.

Serà l'autòpsia la que determini la causa de la mort de l'esquiadora. La seva mort ha motivat un torrent de mostres de solidaritat des del món de la muntanya, de l'esport i de la política.

La troballa s'ha produït onze dies després que Fernández Ochoa fos vista en un supermercat, el dissabte 24 d'agost, comprant aliments, 24 hores després de comunicar a la seva família que anava a passar unes jornades fent senderisme.