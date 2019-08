Més de 6.000 hectàrees cremades i 9.000 evacuats en l'incendi de Gran Canària

L'incendi forestal declarat dissabte al vespre a l'illa de Gran Canària afecta una superfície de 6.000 hectàrees, el nombre d'evacuats ja puja a 9.000 persones i l'objectiu del dispositiu d'extinció és contenir al foc per evitar que arribi a nuclis poblacionals.

L'incendi té un perímetre de 60 quilòmetres i afecta vuit municipis, ha assenyalat el president de les Canàries, Àngel Victor Torres, qui juntament amb el ministre d'Agricultura, Luis Planas, han donat a conèixer l'última hora del foc que manté actiu el seu flanc dret.

Torres ha assenyalat que l'augment de la superfície afectada es deu a l'entrada de l'incendi al parc natural de Tamadaba encara que pel que sembla pot estar causant menys mal de l'esperat.

El ministre ha dit que les pròximes 48 hores seran crucials en l'evolució del foc, en l'extinció treballen gairebé un miler de persones i 14 mitjans aeris en un dels desplegaments més importants que s'han realitzat a les Canàries i a Espanya en un dispositiu contraincendis.

Els esforços es concentren sobretot en contenir l'avanç cap a Agaete i La Aldea, el front més complicat, així com cap a Tejeda, on el foc es manté actiu tot i els esforços, ha indicat el cap de servei de la Direcció General de Seguretat del Govern canari, Florencio López.

A la zona d'Agaete i La Aldea, on es troba el Parc Natural de Tamadaba, només es pot actuar per aire, ja que és molt perillós fer-ho per terra, ja que hi ha gran risc que els mitjans terrestres quedin atrapats.

El foc a les zones habitades està contingut gràcies al treball realitzat en les últimes hores, ha dit López.

Afortunadament, hi ha zones de la pineda de Tamadaba que no han estat afectades i "no s'està fent molt de mal", de manera que el foc avança com si fos una crema controlada, però tot dependrà de com evolucioni el vent.

El president canari ha indicat que en les pròximes hores baixaran previsiblement les temperatures i pujarà la humitat, el que afavorirà l'extinció del foc.