Mor un jove per una cornada d'una vaqueta en unes festes d'Alacant

Un jove de 26 anys i veí de Petrer va morir ahir a causa d'una greu cornada de 20 centímetres en una cama durant les vaquetes de les festes patronals de Pinós. El jove va ser traslladat a l'Hospital d'Elda, on els metges no van poder fer res per salvar-li la vida.

La corporació municipal de Pinós es va reunir d'urgència ahir a la nit després de conèixer la mort del jove i va decidir suspendre el festeig taurí previst per avui. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies en què es va produir la mort del jove.

El desafortunat accident va tenir lloc poc després de dos quarts de la tarda mentre els festers gaudien amb la primera vaca del festeig. Un dels joves corredors va ser envestit a l'altura del bessó esquerre i un cop el va deixar anar la vaqueta va ser ajudat per diverses persones per sortir de la plaça i ser atès en la infermeria.

El jove portava la cama esquerra ensangonada i en un primer moment va ser atès pel metge cirurgià de la plaça. Després d'una primera assistència al Pinós va ser traslladat amb urgència poc després de les vuit del vespre al Hospital d'Elda, on va morir després del seu ingrés.