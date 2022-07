El bar ubicat al centre social de la SUF de Roses, rebatejat ara com La Fraternal, ha reobert les portes set anys després del seu tancament a causa de l’enderrocament del vell edifici per procedir a la construcció de l’actual centre cívic municipal, situat a la rambla de la riera Ginjolers, el centre neuràlgic del municipi. El bar compta amb servei de terrassa i se situa a la planta baixa de l’edifici, just al costat de la sala que acull els balls i les activitats de la històrica Societat Unió Fraternal de Roses, SUF, en un edifici totalment renovat.

L’empresa Pastisseria Cairó, comandada per Santi Buscató, ha estat la guanyadora del concurs públic per a l’explotació de l’establiment que va obrir a mitjans de juny. «La intenció és recuperar l’essència d’un lloc emblemàtic com aquest, la Societat Unió Fraternal de Roses que ben segur es convertirà en un punt de trobada, de socialització i de dinamització d’aquesta zona a la riera Ginjolers».

El nou espai ha estat concebut per l’adjudicatari com un gastrobar, un punt de trobada on veïns i veïnes de la població, així com visitants, es puguin aplegar per fer un aperitiu o vermut, menjar o, simplement, prendre alguna cosa, en el bell mig de la vila. «L’objectiu que tenim és servir esmorzars, recuperar el vermut d’abans sense presses i amb calma, acompanyat de tapes variades i després oferir els sopars al vespre on poder degustar productes de proximitat com ara formatges i embotits. Els formatges de Mas Mercè de Siurana o dels Artesans dels Avalls de Terrades, o els embotits d’El Graner, acompanyats dels vins de l’Empordà, són alguns dels suggeriments de la casa, que fa una aposta clara pels productes de la terra, assenyala Buscató. L’horari d’obertura serà de dos quarts de nou del matí fins a les dues de la matinada: «La idea és fer el sopar i la primera copa».

Coincidint amb la Diada de l’any passat, la mítica sala de la Suf de Roses va reprendre la seva activitat, després de la remodelació de l’espai que va durar quatre anys. Cal destacar que la planta baixa, la part on es fa el ball, el balcó interior de la primera planta, que dona a sala de ball, un despatx, també ubicat a la primera planta, i una habitació del soterrani, s’han cedit als socis de la SUF per un període de 99 anys per portar a terme tot el que considerin convenient. La resta d’espais, de propietat municipal, estan en desús actualment. Amb la concessió del servei de bar, «esperem que això dinamitzarà aquest entorn, perquè la riera té un gran potencial i en aquests moments no està del tot explotat. Encara hi ha molts horts, molts terrenys per edificar i moltes cases velles. Si la gent veu que el negoci funciona, pot haver-hi més persones interessades a invertir en aquesta zona».

Santi Buscató és el propietari de la pastisseria Cairó, empresa mare, i de tres locals i un obrador al poble i també és el president del mercat cobert de Roses. «Ara ens hem embrancat en aquest projecte de bar-restaurant sortint de la nostra zona de confort». Durant l’acte d’inauguració, que va comptar amb una concorreguda afluència de públic, va agrair «la implicació de la SUF i de l’Ajuntament per tirar endavant aquest projecte». Per la seva banda, l’alcalde de Roses, Joan Plana, destacà el simbolisme que suposa per a Roses una institució històrica com la SUF, i «la importància que tindrà per a la dinamització de la Rambla la reobertura d’aquest espai».