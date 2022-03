Sempre és un bon dia per demostrar al teu pare quant l'estimes i l'important que és per a tu. Però si hi ha una data assenyalada al calendari per fer-ho és el 19 de març, el Dia del Pare. És l'ocasió ideal per fer-ho amb un detall singular.

Tot i que a vegades pot ser difícil trobar el regal perfecte, hi ha moltes opcions que poden encaixar amb els gustos del teu pare i el teu pressupost. Si encara no has decidit quin regal fer, et proposem algunes propostes sorprenents.

Qualia Centre Wellness, tres tractaments de benestar

Qualia Centre Wellness és un centre de benestar a Figueres, al carrer Alemanya número 18. Amb més de dotze anys d'experiència, hi trobaràs un ambient d'assossec, benestar i intimitat idoni per recuperar la vitalitat i energia. Aquí va la seva selecció per aquest Dia del Pare.

Ritual Uomo

Perquè tots sabem que el seu dia a dia pot ser de vegades molt estressant i que, en el fons, els hi encanta que els mimin, Qualia ofereix aquest Ritual Uomo amb un 25% de descompte durant tot el mes de març. Consisteix en un massatge corporal de 50 minuts. És relaxant muscular i descontracturant d'esquena, cervicals i cames per equilibrar l'energia yang, tan present a la masculinitat. Per tan sols 49 euros.

Ritual Dad & Kid

No hi ha millor regal el Dia del Pare que gaudir junts d'una activitat. Qualia Figueres ha ideat el Ritual de benestar Dad & Kid. Es tracta d'un massatge relaxant de 40 minuts per al pare/mare i el fill/a a la cabina Duett amb 15 minuts de relax. Per tan sols 80 euros.

Massatge + zona de relax

Si el que busques és una sessió completa, Qualia Figueres t'ofereix una hora i mitja d'un massatge descontracturant localitzat de 25 minuts i accés a la zona de relax amb saunes, dutxes i sala de projeccions audiovisuals relaxants. Per tan sols 40 euros.