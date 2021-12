Aquest passat dijous 16 de desembre, en seu del Consell d'Administració de la Corporació Hijos de Rivera, Ignacio Rivera Quintana ha estat nomenat president executiu del grup cerveser familiar capçalera d'Estrella Galicia, entre moltes altres marques de begudes.

Ignacio Rivera Quintana pertany a la quarta generació de la família Rivera, besnét del fundador de la companyia cervesera, de la qual ara assumeix la responsabilitat de liderar tant el negoci com el govern del grup familiar.

Es va incorporar a l'empresa en 1990 i va assumir la Direcció Comercial-Màrqueting redissenyant l'estratègia mitjançant l'obertura cap a mercats exteriors aconseguint una expansió sense precedents.

A partir de 1999, ja com a Director General Adjunt i Conseller de Hijos de Rivera, va continuar amb els plans d'expansió, dissenyant i dirigint el llançament de noves marques i una ambiciosa diversificació de productes, que ha conformat la identitat que avui presenta la companyia i ha impulsat el seu reeixit model de negoci.

En 2012 va assumir el càrrec de CEO de Hijos de Rivera i els últims anys ha exercit el lloc de Conseller Delegat de la Corporació, fins al seu actual nomenament com a president executiu. La gestió d'Ignacio Rivera ha destacat per la seva ferma aposta per la digitalització, la internacionalització i la diferenciació, així com el seu compromís amb la generació d'un impacte positiu en la societat. Tot això li ha convertit en un dels líders empresarials més valorats i amb major reputació del nostre país.

En paraules del president sortint, Santiago Llambrega Rivera: “Aquest nou nomenament com a president executiu és clau i necessari per a consolidar el nostre gran projecte empresarial i reforça el lideratge que requereixen tots els reptes als quals ens enfrontem, tant en la necessària adaptació al nou paradigma socioeconòmic global, com en els ambiciosos i estimulants plans de creixement i expansió que li toca liderar en els pròxims anys.

S'obre una nova etapa davant nosaltres, amb grans projectes i oportunitats en un món més gran, complex i en constant canvi. Ens toca de nou adaptar-nos i, per a això, disposem d'una nova estructura organitzativa i de govern, familiar i de negoci, que ens permetrà aconseguir els estimulants objectius estratègics que es plantegen per als pròxims anys. Ignacio compta amb la plena confiança i suport, tant del nostre Consell d'Administració, com de la nostra junta de socis”.