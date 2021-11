Filtraglass, empresa instal·lada al polígon industrial Pont del Príncep de Vilamalla, es dedica a la fabricació de sistemes de filtració d’aigua per a indústries del vidre, englobant un ampli sector de la indústria automobilística, de l’òptica i de la transformació del vidre pla en general. La funció de les màquines és filtrar i extreure les partícules de vidre que es troben a l’aigua utilitzada en els processos de tractament del vidre, obtenint aigua neta per una banda, i residu sòlid, sec i reciclable, per una altra.

Els tres valors empresarials principals de Filtraglass es basen en la serietat, la fiabilitat i l’adaptació i millora dels productes que fabrica, amb l’objectiu de ser una empresa verda, tecnològica i propera al client. A més, l’R+D s’ha convertit en un concepte clau en el desenvolupament de l’empresa, ja que un dels principis fonamentals de Filtraglass és l’adaptació dels seus processos i productes als constants canvis del sector del vidre. Actualment, l’empresa disposa de tres línies diferents de productes: els sistemes bàsics, els sistemes estàndards i els sistemes per a grans cabals. En primer lloc, pel que fa als sistemes bàsics, funcionen amb el mateix sistema de filtratge que les màquines estàndard, oferint la mateixa eficiència i garanties ecològiques, però a un cost més reduït gràcies a una configuració més senzilla. En segon lloc, els sistemes estàndards compten amb una configuració completa dels sistemes Filtraglass i inclouen, per exemple, un quadre de comandaments per poder configurar la màquina. Finalment, els sistemes grans cabals, a diferència dels altres dos sistemes, filtren l’aigua mitjançant un sistema de filtre premsa, que separa les partícules de vidre en suspensió a l’aigua fent passar el líquid a gran potència a través de les plaques filtrants.

Millorar l'entorn

Tenint en compte que el consum d’aigua és un dels factors sobre els quals en els últims anys s’ha incidit amb la finalitat de contribuir positivament al manteniment del medi ambient, els sistemes de filtració d’aigua de Filtraglass ajuden a evitar la degradació de l’entorn. Ho fan de dues maneres diferents: reduint el consum d’aigua gràcies al seu reciclatge i reutilització; i evitant la deposició de pols de vidre en el medi ambient, ja que el sistema la converteix en un residu extraïble i reciclable. Per tant, Filtraglass, amb la fabricació de sistemes de filtració d’aigua, contribueix al fet que la indústria del vidre sigui, cada vegada més, una indústria sostenible i respectuosa amb el medi ambient, ja que tots els seus sistemes estan especialment dissenyats per contribuir a la reducció de la pol·lució.

FILTRAGLASS

Adreça: carrer Riu Fluvià, 19. Vilamalla

Telèfon: 972 505 815 / 623 269 878

Web: www.filtraglass.com