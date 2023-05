El candidat a l'alcaldia de Junts per Figueres, Jordi Masquef, presenta amb la historiadora de l'art i gestora cultural, Mariona Seguranyes, i l'enginyera industrial especialitzada en urbanisme, Núria Bartrolich, el seu projecte de transformació de l'antiga plaça de Braus de Figueres en una àgora a cel obert com la del Teatre Grec de Barcelona per dotar el barri de l'Estació i el sector del camp d'El Far d'un equipament cultural a cel obert.

Jordi Masquef presenta "un projecte de ciutat realista, d'aquells projectes que uneixen i posen d'acord als figuerencs, i en què estem d'acord? Doncs en què a Figueres calen equipaments culturals, també a l'aire lliure, amb aparcament i, sobretot, en què Figueres ha de preservar i recuperar el seu patrimoni històric i cultural". Mariona Seguranyes recorda que "la plaça de Braus de Figueres va ser construïda el 1894 pel farmacèutic Pau Gelart, d'estètica Neomudèjar amb una plaça octogonal és un edifici BCIL (Bé cultural d'interés local), protegit i de gran valor històric i cultural que cal recuperar per posar a disposició dels figuerencs i les entitats de la ciutat en forma d'equipament cultural". Per Núria Bartrolich, "hem d'entendre l'urbanisme com un motor de transformació, i no es tracta només de construir nous equipaments sinó també de recuperar-ne d'importants com és el cas de la plaça de Braus"