Esquerra Republicana de Catalunya vol que Figueres sigui el referent de la Formació Professional i per això proposa crear el Centre de Formació Professional Integral, un centre que concentri els cicles de formació professional en sectors referents pel teixit social i econòmic del territori, com la logística, les energies renovables o el turisme. I fent-ho de la mà del teixit social i econòmic del territori per generar el dinamisme necessari i generar treball de qualitat.

Durant aquest mandat ja s'ha fet una aposta ferma per a l'impuls de la Formació Professional, amb la implantació de nous cicles formatius a la ciutat, com el cicle de Grau Superior en Transport i logística, el d’Energies Renovables, d’Auxiliar de cuina i serveis de restauració, el Grau Superior de Dietètica o el Curs d’especialització en Manteniment de vehicles híbrids i elèctrics, entre altres.

També s’ha impulsat el Saló dels Oficis, que s'ha convertit en un certamen de referència, on els estudiants poden conèixer les ofertes formatives de la comarca i alhora interactuar amb empreses.

La candidata republicana, Agnès Lladó, ha explicat que “hem fet un pas endavant en l’aposta per a la formació professional a la ciutat, un pas endavant per a la reactivació econòmica de Figueres, que passa per l’aposta de sectors industrials per a la diversificació econòmica, per a la creació d’ocupació de qualitat i per fomentar i augmentar la competitivitat d’empreses i treballadors per tal de diversificar el nostre model econòmic i reforçar els sectors en els quals som forts”