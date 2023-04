Som Navata - AM va presentar la seva candidatura aquest dissabte al matí sota el lema "Fem Pinya, Fem Poble". La llista l'encapçalarà el tàndem format per Bibiana Vallmajó i Josep Llobet, actual regidor i alcadable únic de la formació en les dues últimes eleccions municipals.

Som Navata, llista adscrita a ERC, neix del canvi de nom de Junts per Navata. L'agrupació, que també ha rebut un canvi de logo, buscarà aconseguir el govern municipal en un moment d'impàs després que l'alcalde durant 36 anys, Jaume Homs, s'hagi retirat.

L'acte es va dur a terme a l'Era de l'Obra on, en petites taules distribuïdes per la plaça, la gent, juntament amb els membres de la candidatura, va debatre i fer propostes al voltant de la pregunta "Com t'imagines Navata?". Amb totes les propostes es va elaborar un mural a partir del qual podran treballar si aconsegueixen el govern.

El grup presentarà el seu programa electoral el dia 19 de maig en un acte on els dinou membres que formen la candidatura exposaran les línies de govern pels pròxims anys, que han estat desenvolupant en equips de treball i on es tindran en compte totes les reflexions del dia d'ahir.