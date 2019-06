Sònia Martínez lidera un nou govern majoritari de Junts i socialistes a La Jonquera

Sònia Martínez ha revalidat el càrrec d'alcaldessa de La Jonquera i ho ha fet amb la tranquil·litat d'haver pogut tancar un acord de govern, des de fa dies, entre Junts per la Jonquera i el PSC. Avui s'ha dut a terme l'acte formal d'investidura d'un plenari on Junts i socialistes sumen sis regidors, majoria en un consistori d'onze cadires, on tamé hi és present ERC (4 regidors) i Ciutadans (1).

Junts per la Jonquera i el PSC van signar, el passat 7 de juny, aquest acord de govern que permet a Sònia Martínez repetir com a alcaldessa. Ambdós grups polítics han avaluat els programes electorals i han conclòs que durant aquesta legislatura «culminaran projectes, fruit del treball conjunt d'ambdues formacions i s'executaran d'altres amb l'objectiu comú del benestar dels jonquerencs i jonquerenques». «Davant la necessitat d'erigir-nos en un govern fort i estable durant els propers quatre anys, que culmini tots aquests projectes, cal un pacte de govern», segons s'explica en l'acord de govern. L'acord el va signar, per part del PSC, el regidor Narcís Quintana.